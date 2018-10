Live extra - De Graafschap treft PEC Zwolle

Dat duel begint om 20.45 uur. Trainer Henk de Jong stuurt tegen de Zwollenaren andere namen het veld in dan begonnen afgelopen weekeinde in het met 4-1 gewonnen eredivisieduel met Excelsior. „Stef (Nijland) en Javier (Vet) gaan spelen en ook Furdjel (Narsingh) en Agil (Etemadi) starten in de basis.”

