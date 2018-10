Live extra - PSV gaat verlengen tegen RKC

Volg PSV - RKC Waalwijk van minuut tot minuut via onze uitgebreide live widget

Dirk Abels maakt zijn debuut bij de landskampioen. De mandekker van Jong PSV vormt samen met Trent Sainsbury, Nicolas Isimat en Aziz Behich de achterhoede van PSV.

Matthias Verreth, die eerder al zijn officiële debuut voor PSV maakte, maakt nu ook zijn basisdebuut in het eerste.

Trainer Mark van Bommel neemt het treffen met de eerstedivisionist serieus. „Ik nam de beker als speler altijd even serieus, net als mijn teamgenoten. Natuurlijk wil je kampioen worden maar je wilt ook de beker winnen.”

Opstelling PSV

Room; Abels, Isimat, Sainsbury, Behich; Rigo, Ramselaar, Guti; Mauro, Gakpo, Verreth

De Graafschap - PEC Zwolle

De Graafschap treft vanaf 20:45 uur PEC Zwolle. Trainer Henk de Jong stuurt tegen de Zwollenaren andere namen het veld in dan begonnen afgelopen weekeinde in het met 4-1 gewonnen eredivisieduel met Excelsior. „Stef (Nijland) en Javier (Vet) gaan spelen en ook Furdjel (Narsingh) en Agil (Etemadi) starten in de basis.”

Volg De Graafschap - PEC Zwolle van minuut tot minuut via onze uitgebreide live widget