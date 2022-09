Premium Het beste van De Telegraaf

Steven Bergwijn heeft wel een verklaring waarom hij zo makkelijk scoort bij Ajax

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Steven Bergwijn maakt een overweldigende rentree op de Nederlandse velden. Met zijn score van zes goals in zijn eerste vijf Eredivisie-duels voor Ajax treedt hij in de voetsporen van de clublegendes Henk Groot, Patrick Kluivert en Luis Suarez. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Steven Bergwijn (24) schoot zich in het thuisduel met Cambuur (4-0) de geschiedenisboeken van Ajax in. De beresterke linksbuiten scoorde – na zijn eerdere treffers tegen FC Groningen (3) en Sparta (1) – twee keer en evenaarde daarmee de prestatie van de clublegendes Henk Groot, Patrick Kluivert en Luis Suarez. Ook zij namen in hun eerste vijf Eredivisie-duels voor Ajax zes doelpunten voor hun rekening. „Dat is een heel mooi rijtje, zeker weten”, straalde Bergwijn.