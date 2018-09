Sparta hengelt doelman Real Madrid voor drie jaar binnen

De 21-jarige voormalig Belgisch jeugdinternational was de afgelopen weken op proef en maakte een dusdanig goede indruk dat de Rotterdammers zich snel weer meldden bij de Koninklijke voor een definitieve overname. Craninx, zoon van een Spaanse moeder en Belgische vader, mag de strijd aangaan met Roy Kortsmit voor een plek onder de lat. De goalie heeft voor zichzelf al één topprioriteit gesteld: het volgen van Nederlandse les. Hij is namelijk geboren en getogen in Spanje en ondanks zijn Belgische wortels niet tweetalig opgevoed. ,,In de week dat we Alexandro op proef hadden, maakte hij vanaf het eerste moment indruk’’, zegt Alex Pastoor. ,,Hij is een ambitieuze en zeer talentvolle doelman die zich graag bij ons wilde aansluiten. We zijn dan ook gelukkig dat we hem nu als nieuwe aanwinst mogen presenteren. We hebben vertrouwen in Alexandro en verwachten nog veel plezier aan hem te kunnen beleven in de komende seizoenen.’’ Na Dalibor Volas, Jeffrey Chabot, Franck Bambock en George Dobson is Craninx aanwinst nummer vijf voor Sparta deze transferzomer.

