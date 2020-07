Video: Isak doet denken aan Zlatan met prachtige goal

De voormalig spits van Willem II opende na een dikke tien minuten de score voor Sociedad, door een voorzet van Mikel Oyarzabal met zijn hak binnen te tikken.

Een acrobatisch hoogstandje, dat deed denken aan Isaks landgenoot Zlatan Ibrahimovic. Genoeg voor de zege was de mooie goal echter niet. Vijf minuten later maakte José Luis Morales gelijk, wat ook meteen de eindstand betekende in Estadio Camilo Cano.

Levante gaat la La Liga eindigen in de middenmoot, terwijl Sociedad (dat zevende staat) opnieuw dure punten liet liggen in de strijd om Europees voetbal.

