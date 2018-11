Vicevoorzitter Spaanse voetbalbond opgepakt

Andreu Subies wordt verdacht van corruptie uit de periode dat hij nog voorzitter was van de Catalaanse voetbalfederatie. Subies verhuisde in mei naar de Spaanse bond, waar hij vicevoorzitter werd onder de nieuwe preses Luis Rubiales.

De RFEF meldt in een verklaring op de website volledige medewerking te verlenen. De bond benadrukt dat de zaak niets te maken heeft met de RFEF, maar dat het onderzoek zich richt op de tijd van Subies bij de Catalaanse federatie. Volgens justitie hebben diverse bestuurders, onder wie Subies, geld van de Catalaanse bond gebruikt voor eigen ondernemingen.

Deze zaak is onderdeel van 'Operación Soule', het grootschalige onderzoek naar corruptie binnen de Spaanse voetbalwereld dat vorig jaar leidde tot de arrestatie van bondsvoorzitter Angel Maria Villar. Hij had sinds 1988 de leiding over de RFEF. Villar (68) moest ook zijn topfuncties bij de FIFA en UEFA neerleggen.