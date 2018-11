Sevilla komende weken zonder Kjaer

De Deense verdediger heeft een hamstringblessure overgehouden aan het gewonnen competitieduel met Huesca (2-1). Kjaer moest zondag al halverwege de eerste helft geblesseerd van het veld.

Volgens de medische staf van Sevilla staat de kopsterke verdediger, een vaste waarde in het elftal van trainer Pablo Machin, een paar weken aan de kant. Kjaer werd tegen Huesca vervangen door Gabriel Mercado, die ook een hamstringblessure overhield aan het duel. De Argentijn mist in ieder geval de midweekse bekerwedstrijd tegen Villanovense.

Spits André Silva viel tegen Huesca eveneens geblesseerd uit. De Portugees, in tien competitiewedstrijden goed voor zeven doelpunten bij de nummer drie van La Liga, heeft last van zijn knie. Onduidelijk is hoe lang hij aan de kant staat. Quincy Promes kwam Silva zondag vervangen.