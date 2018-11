Orie ziet Kramer nog wel even doorgaan

De coach van Team LottoNL-Jumbo denkt dat de Fries er over ruim drie jaar bij de Spelen van Peking nog bij kan zijn. ,,Zeker, makkelijk zelfs. Hij is in goede gezondheid en heeft elke keer het vermogen om goed te herstellen'', aldus Orie.

Kramer is bij de komende Winterspelen nog net geen 36 jaar. Orie: ,,Leeftijd is ook maar een getal. Natuurlijk, op je 60e lukt het niet meer. Het gaat ook om andere factoren, zoals motivatie. Die factoren zijn belangrijker dan het getal 32'', doelt de Hagenaar op de huidige leeftijd van Kramer.

Orie zelf is al achttien jaar als coach actief in de schaatswereld. Aan stoppen of een overstap maken naar een andere tak van sport denkt hij niet. ,,Ik vind het spelletje veel te leuk en ik zie zoveel uitdagingen in de sport. In Nederland is een na-olympisch seizoen ook belangrijk en heb je te maken met spanning.''