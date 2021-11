Sport Kort: Los Angeles Clippers wint voor zevende keer op rij in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Opmars Clippers duurt voort

09.31 uur: Los Angeles Clippers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de zevende overwinning op rij geboekt. In het eigen Staples Center was de ploeg ditmaal te sterk voor Minnesota Timberwolves. Mede dankzij 23 punten van Paul George werd het 129-102 voor de thuisploeg die aan het begin van dit seizoen na vijf duels pas één keer had gewonnen.

Reggie Jackson voegde 21 punten toe, collega's Ivica Zubac en Isaiah Hartenstein kwamen zowel in punten als in rebounds tot dubbele cijfers: Zubac kwam tot 10 punten en 12 rebounds, Hartenstein liet twee keer 12 noteren.

"Een overwinning van het collectief", zei Clippers-coach Tyronn Lue. "Iedereen had zijn aandeel." Minnesota was een dag eerder in dezelfde hal nog te sterk geweest voor LA Lakers.

Herstel Sabalenka, Badosa naar laatste vier WTA Finals

09.25 uur: Aryna Sabalenka heeft dankzij een overwinning op Iga Swiatek zicht behouden op een plaats bij de laatste vier bij de WTA Finals. De speelster uit Belarus is als eerste geplaatst op het eindejaarstoernooi waar de beste acht tennissters van dit jaar strijden om de titel. Ze had de eerste wedstrijd tegen de Spaanse Paula Badosa verloren.

Badosa won zaterdag ook haar tweede partij - tegen de Griekse Maria Sakkari - en weet zich door de zege van Sabalenka nu zeker van een plaats in de halve finales. In dezelfde groep strijden Sakkari en Sabalenka maandag om de tweede plaats.

Sabalenka had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Poolse Swiatek. De winnares van Roland Garros in 2020 won de eerste set (6-2) maar de Belarussische knokte zich terug en bleef met winst in de tweede en derde set (6-2 7-5) in de race om de titel in het Mexicaanse Guadalajara.