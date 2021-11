Sport Kort: Spektakel, maar geen winnaar bij Excelsior-Almere City

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Excelsior en Almere City spelen gelijk in duel met acht goals

22.00 uur: Het duel tussen Excelsior en Almere City heeft geen winnaar opgeleverd. Het doelpuntrijke duel in Kralingen eindigde in 4-4.

Excelsior leidde na een kwartier al met 2-0 na doelpunten van Reuven Niemeijer en Thijs Dallinga, de topscorer van de eerste divisie. Lance Duijvenstijn verkleinde de marge tot één goal, maar Stije Resink werkte de bal in eigen doel, waardoor het 3-1 werd.

Dankzij drie doelpunten van de Duitse aanvaller Jonas Arweiler in het tijdsbestek van tien minuten kwam Almere City met nog ruim tien minuten te spelen zowaar op een 4-3-voorsprong. Niemeijer maakte kort na de hattrick gelijk.

Excelsior verzuimde het gat met koploper FC Volendam, dat nog een duel tegoed heeft, te dichten. De Volendammers hebben 31 punten, nummer 2 Excelsior 29. Almere City staat achttiende.

Golfer Rahm slaat eindejaarstoernooi in Dubai over

19.34 uur: Jon Rahm, de beste golfer van de wereld, heeft zich afgemeld voor het eindejaarstoernooi DP World Tour Championship in Dubai. De 27-jarige Spanjaard wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin.

„Na langdurige gesprekken met mijn team ben ik tot de moeilijke beslissing gekomen om volgende week niet naar Dubai te reizen”, aldus Rahm in een verklaring. „Het lange seizoen met veel ups en downs hebben veel van me geëist. Ik heb het gevoel dat ik de tijd moet nemen om mijn batterijen op te laden terwijl ik geniet van qualitytime met mijn gezin.”

Voor Rahm was het een bewogen jaar. Hij werd in april vader en testte niet veel later tijdens een toernooi waarin hij leidde positief op het coronavirus. Vervolgens won hij het US Open, waarna hij zich door opnieuw een positieve test moest afmelden voor de Olympische Spelen.

DP World Tour Championship begint donderdag. Het toernooi voor de beste spelers van het seizoen heeft een prijzenpot van bijna 8 miljoen euro.

ADO Den Haag wint tegen VVV voor negende keer

19.33 uur: ADO Den Haag heeft in de Keuken Kampioen Divisie de negende overwinning van het seizoen geboekt. De Hagenaars van coach Ruud Brood wonnen met 2-0 van VVV-Venlo. ADO, dat eerder zes punten aftrek kreeg vanwege financiële problemen, klimt door de zege naar de zevende plaats met 23 punten. VVV blijft staan op de zestiende plek met 16 punten.

Sem Steijn schoot de thuisploeg al in de vierde minuut op voorsprong tegen de Limburgers. De 19-jarige voetballer die eerder nog uitkwam voor VVV kapte goed weg en schoot de bal achter doelman Delano van Crooy. In de tweede helft maakte Thomas Verheydt er vanaf elf meter 2-0 van. Scheidsrechter Richard Martens had naar de stip gewezen vanwege een overtreding op Ricardo Kishna.

Het duel moest voor lege tribunes worden gespeeld vanwege de coronaregels. ADO had de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo graag willen uitstellen, maar de KNVB gaf daarvoor geen goedkeuring.

Basketbalsters verliezen van Belarus in kwalificatie EK 2023

17.34 uur: De Nederlandse basketbalsters hebben hun tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2023 nipt verloren. Belarus was in Minsk net wat sterker. De nummer 4 van het laatste EK had een verlenging nodig om met 83-72 te winnen.

De basketbalsters waren de kwalificatie donderdag begonnen met een zege in Amsterdam op Ierland: 82-60.

De ploeg van bondscoach Julie Barennes nam tot twee keer toe een voorsprong van 7 punten op Belarus, maar een stuntzege zat er niet in. In de verlenging werd het 16-5 voor Belarus. Emese Hof was topschutter bij het Nederlands team met 16 punten. Ze noteerde ook 13 rebounds. Laura Cornelius kwam tot 11 punten.

Oranje speelt de derde wedstrijd op 24 november, thuis tegen Tsjechië.

De Graafschap op eigen veld niet langs Telstar

17.16 uur: De Graafschap is er in de Keuken Kampioen Divisie op eigen veld niet in geslaagd Telstar te verslaan. Op de Vijverberg werd het 1-1. Telstar kwam pas in de 86e minuut op gelijke hoogte dankzij Glynor Plet, die een strafschop benutte.

Joey Konings had De Graafschap in de 55e minuut op voorsprong gezet. Konings plaatste de bal na voorbereidend werk van Giovanni Korte in de linkerhoek.

De Graafschap speelde de laatste vijf minuten met een man minder na een rode kaart voor Julian Lelieveld, die de penalty veroorzaakte.

Op de ranglijst bezet De Graafschap de vierde plaats met 26 punten na veertien speelronden. Het verschil met koploper FC Volendam is 5 punten.

Lars van der Haar wint wereldbekercross van Tábor

15:57 uur: Lars van der Haar heeft zondag de zesde cross om de wereldbeker gewonnen. Op het snelle parcours van het Tsjechische Tábor nam Van der Haar in de slotfase afstand van de Belg Eli Iserbyt, de leider in de wereldbeker. Voor Van der Haar, die rijdt voor Baloise Trek Lions, was het zijn tweede grote overwinning in acht dagen. Vorige week kroonde hij zich op de VAM-berg in Drenthe tot Europees kampioen.

Iserbyt finishte op ruim 10 seconden als tweede, net voor zijn landgenoot Quinten Hermans. Corné van Kessel was op de zevende plaats de tweede Nederlander. Van der Haar klom in de wereldbekerstand naar de tweede plaats, op 51 punten van Iserbyt die dit seizoen al drie crossen om de wereldbeker won. Hermans staat nu derde. Van der Haar won voor het laatst in 2017 in Hoogerheide een cross om de wereldbeker.

Lang reed in Tábor een groep van acht renners voorop. Daarin was Van der Haar bepalend en in de zesde van acht ronden bleef de 30-jarige Amersfoorter, met de Britse oud-wielrenster Lucy Garner samenwonend in Woudenberg, voorop over met Iserbyt van de ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal. Het beste was eraf bij de Belg die bij elke tempoversnelling van de Europees kampioen moeilijker kon aanklampen.

„Ik heb mezelf goed afgemat vandaag. Dat is mooi”, meldde Van der Haar bij Sporza. „Ik voelde toen Iserbyt demarreerde dat ik nog wat over had en kans maakte om te winnen. Ik was ook met veel vertrouwen afgereisd na mijn optreden in Niel.” Daar werd Van der Haar donderdag nog vierde op de Jaarmarktcross, die gewonnen werd door Iserbyt.

Volgende week zondag volgt de zevende wereldbekercross, dan in het Belgische Koksijde.

Voetbalsters FC Twente houden Ajax van koppositie af

14:23 uur De voetbalsters van FC Twente hebben voorkomen dat Ajax de koppositie in de Eredivisie weer zou overnemen van nieuwkomer Feyenoord. FC Twente won met 3-2 dankzij een doelpunt in de extra tijd van Kerstin Casparij, de aanvalster die vorige maand debuteerde in Oranje.

Twente voetbalde op dat moment al met tien nadat Kayleigh van Dooren wegens hands uit het veld was gestuurd. Het leverde Ajax vijf minuten voor tijd een strafschop op, benut door Romée Leuchter. Ze bracht daarmee de stand op 2-2.

FC Twente, de titelverdediger, leidde bij de rust met 1-0 door een doelpunt van Renate Jansen. In de 52e minuut had Fenna Kalma er 2-0 van gemaakt, maar 20 minuten later had Leuchter de spanning teruggebracht met de 2-1. Casparij bezorgde de thuisploeg in de blessuretijd alsnog de zege.

Feyenoord leidt met 18 punten uit negen duels. FC Twente volgt met 17 punten, Ajax heeft er 16.

Lucinda Brand verstevigt kop met zege in Tábor

14:28 uur Veldrijdster Lucinda Brand heeft in het Tsjechische Tábor de zesde cross om de wereldbeker gewonnen. De wereldkampioene nam in de slotfase enige afstand van haar concurrentes van wie haar landgenote Puck Pieterse de sprint om de tweede plaats won. Annemarie Worst zorgde voor een volledig Nederlands podium in Tábor.

Brand deelde vooraf de leiding nog met Denise Betsema maar neemt door haar tweede wereldbekerzege van het seizoen afstand van de Texelse, die als vijfde finishte.

Remy Gardner pakt wereldtitel in Moto2

13:53 uur Motorcoureur Remy Gardner heeft zich in Valencia laten kronen tot wereldkampioen in de Moto2. De Australiër van Red Bull KTM Ajo had in de Grote Prijs van Valencia genoeg aan de tiende plaats om zijn voorsprong op zijn Spaanse teamgenoot Raúl Fernández te behouden. Gardner won dit jaar vijf grands prix. De vreugde bij het team was compleet met de dagzege voor Fernández.

Fernández hield in de slotrace de Italiaan Fabio Di Giannantonio en de Spanjaard Augusto Fernández achter zich. De Nederlander Bo Bendsneyder eindigde als 25e en laatste. In de eindstand had Gardner 4 punten voorsprong op zijn teamgenoot Fernández. De Italiaan Marco Bezzecchi sloot het seizoen op ruime afstand als derde af. Bendsneyder bezet de zestiende plaats in het eindklassement.

In de Moto3-klasse ging de zege naar de Spanjaard Xavier Artigas. Voor de rijder van Honda-Leopard Racing was het zijn eerste zege ooit in de Moto3. Zijn landgenoot Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) was al zeker van de wereldtitel. De 17-jarige Spanjaard kwam zondag kort voor de finish ten val. Hij blijft in de WK-stand de Italiaan Dennis Foggia (Honda) en Sergio García voor.

Vijf voetballers Engeland niet mee naar San Marino

13:00 uur Vijf spelers uit de nationale voetbalploeg van Engeland hebben zich afgemeld voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd, maandag in en tegen San Marino. Jordan Henderson, Jack Grealish, Raheem Sterling, Mason Mount en Luke Shaw zegden om verschillende redenen af voor het duel dat Engeland definitieve plaatsing voor het WK van volgend jaar in Qatar moet opleveren. Een punt is voldoende om als groepswinnaar te eindigen.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate besloot Conor Gallagher bij de groep te halen. De middenvelder van Chelsea speelt momenteel op huurbasis voor Crystal Palace. Donderdag trad hij nog aan met de Jong Engeland tegen Tsjechië. Het is zijn eerste selectie voor de A-ploeg.

Henderson en Grealish keren terug naar hun clubs, respectievelijk Liverpool en Manchester City, voor een nadere behandeling van een lichte blessure. Sterling, ploeggenoot van Grealish, ontbreekt om persoonlijke redenen, terwijl Mount (Chelsea) een ingreep moet ondergaan wegens klachten aan zijn gebit. Manchester United-verdediger Shaw kampt met een lichte hersenschudding. Engeland versloeg vrijdag Albanië met 5-0.

Opmars Clippers duurt voort

09.31 uur: Los Angeles Clippers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de zevende overwinning op rij geboekt. In het eigen Staples Center was de ploeg ditmaal te sterk voor Minnesota Timberwolves. Mede dankzij 23 punten van Paul George werd het 129-102 voor de thuisploeg die aan het begin van dit seizoen na vijf duels pas één keer had gewonnen.

Reggie Jackson voegde 21 punten toe, collega’s Ivica Zubac en Isaiah Hartenstein kwamen zowel in punten als in rebounds tot dubbele cijfers: Zubac kwam tot 10 punten en 12 rebounds, Hartenstein liet twee keer 12 noteren.

„Een overwinning van het collectief”, zei Clippers-coach Tyronn Lue. „Iedereen had zijn aandeel.” Minnesota was een dag eerder in dezelfde hal nog te sterk geweest voor LA Lakers.

Herstel Sabalenka, Badosa naar laatste vier WTA Finals

09.25 uur: Aryna Sabalenka heeft dankzij een overwinning op Iga Swiatek zicht behouden op een plaats bij de laatste vier bij de WTA Finals. De speelster uit Belarus is als eerste geplaatst op het eindejaarstoernooi waar de beste acht tennissters van dit jaar strijden om de titel. Ze had de eerste wedstrijd tegen de Spaanse Paula Badosa verloren.

Badosa won zaterdag ook haar tweede partij - tegen de Griekse Maria Sakkari - en weet zich door de zege van Sabalenka nu zeker van een plaats in de halve finales. In dezelfde groep strijden Sakkari en Sabalenka maandag om de tweede plaats.

Sabalenka had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Poolse Swiatek. De winnares van Roland Garros in 2020 won de eerste set (6-2) maar de Belarussische knokte zich terug en bleef met winst in de tweede en derde set (6-2 7-5) in de race om de titel in het Mexicaanse Guadalajara.