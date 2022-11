Premium Het beste van De Telegraaf

Van Gaal verwacht dat fans trots zijn Slaapwandelend Oranje speelt vooral om niet te verliezen

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Memphis Depay doet 65 minuten mee tegen Qatar en zet zo een volgende stap naar fitheid.

AL KHOR - Oranje blijft aanmodderen. Het elftal van Louis van Gaal bereikte, zoals het in de zwakke poule aan zijn stand verplicht was, tegen Qatar (2-0) de achtste finale van het WK. Maar omdat dit slaapwandelend gebeurde, zullen de spelers van de andere overgebleven landen nog bepaald geen knikkende knieën hebben voor een eventueel treffen met het in het verleden vaak gevreesde, maar nu dus zo inspiratieloze Nederland.