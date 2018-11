Leeuwinnen zonder Zeeman, Van der Gragt terug

Verdediger Stefanie van der Gragt van FC Barcelona keert na een bovenbeenblessure terug in de selectie.

De Nederlandse voetbalvrouwen beginnen op vrijdag 9 november met een thuisduel in de Galgenwaard in Utrecht. Vier dagen later staat de return van het tweeluik op het programma.

De winnaar gaat naar het WK dat volgend jaar zomer in Frankrijk wordt gespeeld.

Het Nederlands vrouwenelftal speelde 22 keer eerder tegen de Zwitsers. De eerdere ontmoetingen eindigden vijf keer in een gelijkspel, vijftien keer in een overwinning voor Nederland en twee keer in een overwinning voor Zwitserland.

De complete selectie

Geurts (Göteborg FC), Kop (Ajax), Van Veenendaal (Arsenal), Bloodworth (Arsenal), Dekker (Montpellier HSC), Van Dongen (Real Betis), Van Es (Ajax), Van der Gragt (FC Barcelona), Kerkdijk (Bristol City), Van Lunteren (SC Freiburg), Van der Most (Ajax), Worm (Everton), Van de Donk (Arsenal), Groenen (FFC Frankfurt), Kaagman (Everton), Roord (Bayern München), Spitse (Vålerenga), Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Martens (FC Barcelona), Miedema (Arsenal) en Van de Sanden (Olympique Lyon).