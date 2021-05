Ploeg Patrick Lefevere sluit megadeal en droomt over Belgische Tourwinnaar

Lefevere was de laatste maanden volop bezig met de uitbouw van zijn ploeg voor de komende jaren. Hij gaf speerpunt Remco Evenepoel al een contract voor vijf seizoenen, maar met welke sponsors dat zou zijn, daar was het nog op wachten. Nu engageert Quick-Step zich voor zes extra seizoenen. „Wij zoeken partners op lange termijn”, klinkt het bij het bedrijf. „De wielerploeg is daar één pijler van.”

Lefevere is een gelukkig man. „Zes jaar is mijn langste sponsordeal ooit”, aldus de teambaas. „Normaal was het altijd twee of drie jaar, maar het gaat zo snel tegenwoordig. Drie jaar is zo voorbij. Maar we waren allebei de vragende partij. Er zijn er niet veel die het 23 jaar met elkaar uithouden, hé.”

„Of er nog andere sponsordeals aankomen? We zijn blij dat Quick-Step zes jaar langer blijft, maar we blijven spreken met andere sponsors. Die zullen we ten gepaste tijden aankondigen.”

Lefevere kijkt nu naar de toekomst en heeft nog één grote droom: de Tour de France winnen. „Onze dromen? We willen vooral een winning team blijven. Al droomt iedereen al jaren van een Belg die de Tour de France wint. We gaan alles doen om dat te doen lukken”, zegt Lefevere .

„We hebben al jaren de stempel op ons hoofd dat we een team zijn voor de klassiekers”, stelt Lefevere. „Dat is ook zo, maar ze vergeten vaak dat we vorig jaar vijfde waren in de Tour, met vijftien dagen geel. We waren al eens tweede in de Vuelta, zesde en achtste in de Vuelta... Maar dat kleine mannetje hier voor mij (Evenepoel, red.) zal ongetwijfeld beter willen doen dan Bob Jungels toen.”