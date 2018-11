Bijzondere ontmoeting in Duitsland: ’Ik verwacht geen wapperende palmbladeren’

De pas 31-jarige Nagelsmann is al bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Hoffenheim. In februari 2016 verving hij Huub Stevens, die vanwege medische klachten moest afhaken. Deze zomer maakte de talentvolle oefenmeester bekend vanaf medio 2019 over te stappen naar de club uit Leipzig. Toch spreekt Nagelsmann niet van een opmerkelijke situatie nu de twee teams elkaar treffen.

„De coaches maken enkel een plan waarmee de spelers meer kans maken op de overwinning”, bagatelliseert Nagelsmann zijn rol in het geheel tegenover Kicker. „Maar niemand wil verliezen van zijn toekomstige werkgever.”

Enkele weken geleden was dat echter al het geval. Toen verloor Hoffenheim met 2-1 van de Oost-Duitsers in de Bundesliga.

Nagelsmann verwacht geen bijzondere behandeling van de Leipzig-aanhang. „Ik verwacht geen spandoeken die aan mij gericht zullen zijn. Ook zullen er geen vrouwen staan, wapperend met palmbladeren.”

Volledig schema DFB Pokal

Dinsdag

18:50 uur

Chemie Leipzig - Paderborn

Darmstadt 98 - Hertha BSC

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

Ulm - Düsseldorf

20:45 uur

FC Augsburg - FSV Mainz

Heidenheim - Sandhausen

Rödinghausen - Bayern München

Wehen Wiesbaden - HSV

Woensdag

18:30 uur

FC Köln - Schalke 04

Borussia Dortmund - Union Berlin

Hansa Rostock - FC Nürnberg

Weiche - Werder Bremen

20:45 uur

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Holstein - SC Freiburg

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim