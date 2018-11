Van den Brom: ’Het vertrouwen is broos’

In de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo, woensdag in Alkmaar, kan de weggezakte ploeg van trainer John van den Brom het sportieve herstel inzetten. De vraag is echter of de Noord-Hollandse brigade momenteel de verrassende nummer zes van de eredivisie aan kan.

„Het grootste probleem is het vertrouwen”, erkent Van den Brom op de website van AZ. „Natuurlijk is het rot om te verliezen. We komen tegen FC Utrecht en sc Heerenveen op een 1-0 voorsprong, maar het echte doordrukken en de voorsprong verder uitbouwen, lukte nog niet. Ik wil daarmee aangeven hoe broos het vertrouwen is. We hebben een resultaat nodig, dat is heel simpel.”

Van den Brom heeft begrip voor de groeiende onvrede onder de Alkmaarse aanhang. „Als je naar het stadion komt, wil je een mooie en leuke wedstrijd zien. Dat is logisch. We hebben het publiek vorig jaar verwend en dat willen ze elke week zien, maar dat is er op dit moment even niet bij. Dat laten ze blijken. Maar vergeet niet, de teleurstelling bij de supporters is net zo groot als bij onszelf.”