Sport Kort: Coronavirus zit Bolivia dwars in aanloop naar WK-kwalificatie

Coronavirus zit Bolivia dwars in aanloop naar WK-kwalificatie

07.59 uur: Bolivia kent een onrustige aanloop naar de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van volgende week. De spelers Bruno Miranda en Daniel Vaca testten positief op het coronavirus en hopen op tijd fit te zijn. Alexis Ribera en een lid van de technische staf liepen het virus de voorbije dagen ook op.

Bolivia speelt 28 januari tegen Venezuela en 1 februari tegen Chili. Omdat de WK-kwalificatie vanwege corona eerder vertraging opliep in Zuid-Amerika, is nu een extra interlandperiode toegevoegd.

Bolivia staat op de achtste plaats, met alleen Paraguay en Venezuela nog onder zich. Het land deed in 1994 voor het laatst mee aan het WK.

Booker leidt Phoenix Suns langs San Antonio Spurs

07.53 uur: De basketballers van de Phoenix Suns blijven het uitstekend doen in de NBA. De verliezend finalist van vorig seizoen verstevigde de koppositie in de Western Conference door te winnen van San Antonio Spurs. Het werd in San Antonio 121-107. Devin Booker speelde met 48 punten een belangrijke rol bij de Suns.

Dallas Mavericks won met nipt verschil van Oklahoma City Thunder (104-102). Luka Doncic was goed voor een ’triple double’, met 20 punten, 12 assists en 11 rebounds.

Los Angeles Clippers versloeg Indiana Pacers met 139-133.