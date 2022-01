Sport Kort: Skispringer Ammann voor zevende keer naar Winterspelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skispringer Ammann voor de zevende keer naar Winterspelen

23.25 uur: De Zwitserse skispringer Simon Ammann doet in februari in Peking voor de zevende keer mee aan de Winterspelen. De 40-jarige viervoudig olympisch kampioen is de eerste Zwitserse sporter die die mijlpaal bereikt. Ammann won in 2002 in Salt Lake City olympisch goud op zowel de normale als de grote schans en evenaarde dat kunststukje in 2010 in Vancouver. Op de vier andere Spelen waaraan hij meedeed kwam Ammann niet in de buurt van de medailles.

„Simon Ammann is een uitzonderlijk fenomeen in de Zwitserse sport en we zijn zeer verheugd hem voor de zevende keer in het Zwitserse olympische team te verwelkomen”, verklaarde chef de mission Ralph Stockli. Ammann wordt geen recordhouder. De Japanse schansspringer Noriaki Kasai nam liefst acht keer deel aan de Winterspelen.

Barcelona komende drie maanden zonder verdediger Umtiti

22.13 uur: FC Barcelona moet verdediger Samuel Umtiti zeker drie maanden missen. Dat meldde de club nadat de Fransman een operatie aan zijn voet had ondergaan. Umtiti brak maandag op de training een middenvoetsbeentje. Umtiti had net vorige week zijn contract bij de Catalaanse club met drie jaar verlengd. Daarbij had hij voor de komende anderhalf jaar genoegen genomen met minder salaris. Door het financiële ’offer’ van de 28-jarige verdediger kon de Catalaanse club aanvaller Ferran Torres inschrijven bij de Spaanse bond. Umtiti, die in 2018 met Frankrijk het WK won, kwam door blessures de afgelopen jaren weinig in actie.

Hockeyers winnen van Spanje in oefeninterland

22.12 uur: De Nederlandse hockeyers hebben Spanje in een oefeninterland met 3-1 verslagen. Voor Oranje kwamen Jip Janssen (twee) en Thierry Brinkman in Cadiz tot scoren. Voor Jeroen Delmee was het zijn derde wedstrijd als bondscoach van de Nederlandse ploeg. Hij volgde na de teleurstellende Olympische Spelen in Tokio Max Caldas op, die nu de Spaanse mannenploeg onder zijn hoede heeft. Oranje is onder leiding van Delmee nog ongeslagen.

Oranje zou aanvankelijk tot en met 23 januari in Spanje verblijven. Door de coronapandemie vliegt de Nederlandse ploeg echter woensdag alweer terug naar huis. De routiniers Seve van Ass, Jeroen Hertzberger, Robbert Kemperman en Sander de Wijn waren tijdens het trainingskamp in Spanje niet van de partij.

Red Bull raakt hoofd aerodynamica kwijt aan Aston Martin

21.53 uur: Formule 1-renstal Aston Martin neemt een vooraanstaande ingenieur over van rivaal Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen. De Brit Dan Fallows wordt per 1 april technisch directeur van het team met de coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll. Hij werkte vanaf 2006 bij Red Bull, de laatste jaren als hoofd aerodynamica.

Aston Martin kondigde afgelopen juni al aan dat het Fallows had ingelijfd, maar toen hield teambaas Christian Horner van Red Bull de ’transfer’ nog tegen. Hij hield Fallows aan zijn contract, dat liep tot medio 2023. Beide teams lieten dinsdag weten dat er nu overeenstemming bereikt is. Tot 1 april blijft Fallows nog in dienst van Red Bull, de dag erna is hij de technische baas bij Aston Martin. Dat team maakte eerder bekend dat Mike Krack de nieuwe teambaas is.

Red Bull kan Fallows de komende tijd nog goed gebruiken. De Formule 1-auto’s voor het nieuwe seizoen ondergaan flinke wijzigingen en die liggen met name op aerodynamisch gebied, Alles is erop gericht dat de bolides dichter achter elkaar kunnen rijden om makkelijker te kunnen inhalen. Het nieuwe seizoen begint op 20 maart met de Grand Prix van Bahrein.

Mexico: stadionverbod van 5 jaar na homofobe kreten

20.27 uur: Mexicaanse voetbalfans die zich schuldig maken aan homofobe uitingen tijdens de wedstrijden riskeren een stadionverbod van vijf jaar. De Mexicaanse voetbalbond heeft die zware straf ingevoerd omdat het niet langer discriminerende of beledigende taal in de stadions tolereert.

Homofobe uitingen zijn schering en inslag bij wedstrijden in Mexico. De FIFA heeft vanaf 2015 de Mexicaanse bond al vijftien keer beboet en vorig jaar moest het nationale elftal als straf twee interlands zonder publiek spelen. Vooral het scheldwoord ’puto’ valt vaak tijdens de wedstrijden.

De bond wil die homofobe beledigingen uitbannen en kondigde aan dat er bijvoorbeeld meer bewakers in de stadions komen die zijn opgeleid om de boosdoeners te identificeren. „Met deze maatregelen proberen we een einde te maken aan de discriminatie en het benadelen van ons nationale team. We willen de verantwoordelijken straffen en niet de meerderheid van onze fans”, zei voorzitter Yon de Luisa van de Mexicaanse bond.

Van Foreest weerstaat wereldkampioen Carlsen in Wijk aan Zee

18.50 uur: Jorden van Foreest heeft een knappe remise gespeeld tegen wereldkampioen Magnus Carlsen in de vierde ronde van het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee. De Nederlandse titelverdediger was in staat met de zwarte stukken de Noorse nummer 1 van de wereld te weerstaan.

„Ik had het niet verwacht”, zei Van Foreest, de 22-jarige Groninger die vorig jaar de schaakelite in Wijk aan Zee verraste met de eindzege. Het befaamde toernooi kreeg 36 jaar na Jan Timman weer een Nederlandse winnaar. „Er waren momenten dat ik dacht dat er nog meer uit te halen was, maar ik was iets te optimistisch. Ik speelde met zwart en de zaken stonden nooit echt goed voor mij”, zei hij na afloop van de partij.

Het was voor Van Foreest een bijzondere ontmoeting, want de Nederlander behoorde vorig jaar tot het groepje secondanten van Carlsen, die met succes zijn wereldtitel verdedigde tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji. Vanuit het Thaise Phuket analyseerde het hulpteam de partijen en stuurde de bevindingen door naar Dubai, waar Carlsen de tweekamp afwerkte. „We hebben na de partij nog wel even gesproken ja”, aldus Van Foreest.

Eerder op de dag kwam Anish Giri eveneens tot remise tegen de Rus Sergej Karjakin. De Nederlandse nummer 7 van de wereld deelde al voor de derde keer in deze editie het punt met zijn opponent. Het was een vlotte partij, na 36 minuten stond Giri alweer buiten de speelzaal. „Ik ben niet zo blij met hoe het gaat tot dusver. De hersens functioneren prima en ik zie het allemaal goed, maar maak toch foute beslissingen. Voor mij was het niet erg om met zwart op een snelle remise aan te sturen. We krijgen nu een rustdag en daarna hoop ik eindelijk in het toernooi te groeien”, zei Giri.

De 27-jarige schaker maakt sinds 2011 deel uit van de grootmeesters in Wijk aan Zee en aast nog altijd op zijn eerste eindzege in het Nederlandse toernooi, dat ook wel het ’Wimbledon van het schaken’ wordt genoemd. Hij was er twee keer dichtbij, maar beide keren verloor hij de tiebreak om de winst. Van Foreest en Carlsen delen na de vierde ronde met drie andere schakers de tweede plaats met 2,5 punten uit vier partijen. Santosh Gujrathi Vidit uit India, die remiseerde met de Rus Andriy Esipenko, is de leider met 3 punten. Giri, die zondag verloor van Carlsen, is gedeeld negende met 1,5 punt.

Van Boekel videoscheidsrechter bij WK voor clubteams

18.03 uur: Pol van Boekel is bij het WK voor clubteams in de Verenigde Arabische Emiraten (3-12 februari) de enige vertegenwoordiger van het Nederlandse scheidsrechterskorps. Hij is bij het toernooi een van de zeven videoarbiters.

De Fransman Clément Turpin en zijn twee assistenten Nicolas Danos en Cyril Gringore vormen bij het WK het leidinggevende trio namens de Europese voetbalunie UEFA. Ook de andere vier grote confederaties vaardigen een drietal af dat bij de WK-wedstrijden kan worden ingezet.

Namens Europa doet Chelsea als winnaar van de Champions League mee aan het toernooi om de wereldcup.

Drie handballers besmet op EK, team kan spelen tegen Portugal

18.02 uur: Drie handballers van het Nederlands team zijn op het EK in Hongarije besmet met het coronavirus en afgezonderd van de ploeg. De andere spelers testten negatief en kunnen dinsdagavond in Boedapest aantreden voor de derde en laatste groepswedstrijd tegen Portugal. Bij winst is Oranje zeker van een vervolg op het toernooi in de hoofdronde.

Tijdens de testronde op maandag kwamen er positieve uitslagen voor de internationals Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget. Het drietal vertoont geen symptomen van ziekte, maar is volgens de regels wel in isolatie geplaatst.

Bondscoach Erlingur Richardsson kan zo snel geen vervangers oproepen voor het duel met Portugal, dat om 20.30 uur aanvangt. Wel heeft hij de meegereisde reserve Niko Blaauw aan de wedstrijdselectie toegevoegd. Oranje heeft vijftien spelers beschikbaar tegen de Portugezen.

Coranabesmettingen verstoorden al de voorbereiding van de handballers op het EK. Ephrahim Jerry en Alec Smit testten positief en misten de laatste oefenduels. Smit herstelde op tijd en kon mee met de ploeg naar de eindronde.

Bourget testte op 10 januari ook al positief na terugkeer van de laatste oefenstage in Zweden en moest achterblijven in Nederland. Hij miste daardoor de eerste twee wedstrijden tegen Hongarije (31-28) en IJsland (28-29). Hij testte zondag negatief en reisde vervolgens af naar Hongarije. Bij aankomst in Boedapest kreeg hij bij de eerstvolgende test toch weer een positief resultaat terug.

„De spelers die nu positief zijn, kunnen pas weer aansluiten bij het team als ze negatief zijn getest”, zegt een woordvoerster van het handbalverbond NHV. „De bondscoach heeft wel mogelijkheden nieuwe spelers op te roepen bij veel besmettingen, maar of dat nodig is, hangt natuurlijk af van de uitkomst tegen Portugal. We moeten ons eerst nog zien te plaatsen voor de hoofdronde.”

Dammer Boomstra in Eindhoven dicht bij derde wereldtitel

17.16 uur: Dammer Roel Boomstra is in de tweekamp tegen de Rus Aleksandr Schwartzman dicht bij zijn derde wereldtitel. De elfde ronde in Eindhoven eindigde in remise. Daarmee kwam de stand op 14-10 in het voordeel van de thuisspeler, die tot dusver twee zeges liet noteren tegen nul voor de titelhouder.

Boomstra heeft nog één overwinning nodig om de eindzege in de WK-strijd veilig te stellen. Woensdag staat de twaalfde en laatste speelronde op het programma. Bij een remise of een nederlaag van Boomstra volgt donderdag een tiebreak. Ook daarin heeft de 28-jarige Nederlander genoeg aan één winstpartij om de 54-jarige Rus te onttronen. Voor de wereldtitel zijn sowieso drie overwinningen nodig.

De voorlaatste reguliere wedstrijd leverde een boeiend duel op. „Het was zo’n interessante partij dat ik zelfs geen tijd had om tussendoor mijn soep te eten”, liet Schwartzman na de onvermijdelijke remise lachend weten.

Ook Boomstra was tevreden met het verloop van de partij. „Ik heb geen reden te klagen. Mijn strategie is om gewoon steeds de beste zet te spelen. Ik ga ervan uit dat ik ook op donderdagavond nog speel.”

Olympia’s Tour in maart in de herkansing met start in Hardenberg

16.49 uur: De organisatie van wielerronde Olympia’s Tour rekent erop dat de oudste etappekoers van Nederland in maart 2022 wel kan doorgaan. De voorgaande twee edities moesten door de toen geldende coronabeperkingen worden geschrapt van de kalender. „Dit voorjaar verwachten we meer ruimte voor de sport”, aldus de organisatie.

Olympia’s Tour duurt van 17 tot en met 20 maart en start in het Overijsselse Hardenberg. Op de openingsdag staan er twee ritten ingepland voor de elite- en belofterenners. Eerst is er een ploegentijdrit van 10,4 kilometer en later op de dag wordt een rit rond Hardenberg verreden met een lengte van 77 kilometer.

De wielerronde is van oudsher een etappekoers waarin talenten zich in de kijker kunnen rijden bij profteams. Op de erelijst prijken de namen van onder anderen Lars Boom, Cees Bol, Julius Johansen, Pascal Eenkhoorn en Dylan van Baarle. Sander de Pestel (nu prof bij Topsport Vlaanderen) was in 2019 de laatste winnaar. De organisatie verwacht op korte termijn het gehele rittenschema van Olympia’s Tour bekend te kunnen maken.

Vlotte schaakremise Giri tegen Karjakin in Wijk aan Zee

16.05 uur: Schaker Anish Giri heeft in de vierde ronde van Tata Steel Chess zijn derde remise gespeeld. De Nederlandse nummer 7 van de wereldranglijst en de Rus Sergej Karjakin besloten al na veertien zetten het punt te delen. Voor Karjakin, de nummer 18 van de wereld, was het ook zijn derde remise. Giri wacht nog op zijn eerste zege in het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Hij verloor zondag van wereldkampioen Magnus Carlsen.

Giri (27) maakt sinds 2011 deel uit van de grootmeesters in Wijk aan Zee en aast nog altijd op zijn eerste eindzege in het Nederlandse toernooi, dat ook wel het ’Wimbledon van het schaken’ wordt genoemd. Hij was er twee keer dichtbij, maar beide keren verloor hij de tiebreak. Vorig jaar gebeurde dat tegen landgenoot Jorden van Foreest.

Titelverdediger Van Foreest speelt dinsdag in de vierde ronde met zwart tegen Carlsen, die zevenvoudig winnaar is van Tata Steel Chess.

Tennissters spelen thuiswedstrijd tegen Spanje in Den Bosch

13.29 uur: De Nederlandse tennissters spelen de kwalificatieronde voor de Billie Jean King Cup tegen Spanje in april in Den Bosch. Als ondergrond in de Maaspoort is gekozen voor gravel, meldt tennisbond KNLTB.

„De Maaspoort is een prachtige locatie met een intieme sfeer. Op dit moment weten we nog niet of en hoeveel publiek er bij het duel aanwezig kan zijn, maar we zullen er uiteraard voor zorgen dat de tennisfans niks hoeven te missen van deze ontmoeting met Spanje”, zegt Jacco Eltingh, technisch en commercieel directeur van de KNLTB, doelend op de optie om het duel online uit te zenden

Mocht Nederland Spanje op 15 en 16 april weten te verslaan, dan verzekeren de tennissters zich van de Billie Jean King Cup Finals van volgend jaar. Voorheen heette de Billie Jean King Cup de Fed Cup.

AZ mist Martins Indi ook nog in bekerwedstrijd tegen FC Twente

13.13 uur: AZ kan woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Twente, in de achtste finales van het bekertoernooi, niet beschikken over Bruno Martins Indi. De centrale verdediger is niet op tijd hersteld van een blessure, die hem zondag in de ontmoeting met Fortuna Sittard in de Eredivisie ook al aan de kant hield. Sam Beukema verving hem toen.

AZ mist verder Zakaria Aboukhlal (Afrika Cup) en Jelle Duin (blessure). Bij Twente kunnen Michal Sadilek (geschorst) en Ramiz Zerrouki (Afrika Cup) niet meedoen.

Twente en AZ zijn allebei in vorm en al lange tijd ongeslagen. „Hun groei dit seizoen is uitermate knap”, zegt AZ-trainer Pascal Jansen over FC Twente. „Ze hebben een competitieve selectie samengesteld en uit het halen van spelers als Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel spreekt ambitie. Ze maken die ook waar in de Eredivisie en zijn moeilijk te verslaan.”

In september won FC Twente in de competitie met 3-1 van AZ. Jansen: „Dat was in een fase waarin wij niet ons beste spel lieten zien. We kwamen vrij snel achter en gaven onnodig twee doelpunten weg. We speelden ook een matige tweede helft. Maar dat is alweer een tijd geleden. Inmiddels hebben we als team een veel betere fase bereikt en die willen we woensdag doorzetten.”

Om corona afgelast duel Excelsior - ADO volgende week dinsdag

11.38 uur: De afgelaste wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie vanwege het hoge aantal coronabesmettingen wordt volgende week dinsdag 25 januari om 20.00 uur ingehaald. De nummer twee en vijf van de eerste divisie zouden eigenlijk vorig weekend tegenover elkaar staan. De Rotterdammers hadden toen vanwege een corona-uitbraak te weinig spelers om te kunnen spelen.

Datzelfde gold toen voor Jong AZ, dat had moeten aantreden tegen TOP Oss. Die wedstrijd staat nu voor maandag 24 januari om 20.00 uur op het programma.

De KNVB besloot vorig weekend dat de wedstrijden niet door konden gaan. Excelsior en Jong AZ hadden „vanwege een groot aantal besmettingen” niet de benodigde dertien spelers, waarvan een keeper, beschikbaar.

Coronavirus zit Bolivia dwars in aanloop naar WK-kwalificatie

07.59 uur: Bolivia kent een onrustige aanloop naar de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van volgende week. De spelers Bruno Miranda en Daniel Vaca testten positief op het coronavirus en hopen op tijd fit te zijn. Alexis Ribera en een lid van de technische staf liepen het virus de voorbije dagen ook op.

Bolivia speelt 28 januari tegen Venezuela en 1 februari tegen Chili. Omdat de WK-kwalificatie vanwege corona eerder vertraging opliep in Zuid-Amerika, is nu een extra interlandperiode toegevoegd.

Bolivia staat op de achtste plaats, met alleen Paraguay en Venezuela nog onder zich. Het land deed in 1994 voor het laatst mee aan het WK.

Booker leidt Phoenix Suns langs San Antonio Spurs

07.53 uur: De basketballers van de Phoenix Suns blijven het uitstekend doen in de NBA. De verliezend finalist van vorig seizoen verstevigde de koppositie in de Western Conference door te winnen van San Antonio Spurs. Het werd in San Antonio 121-107. Devin Booker speelde met 48 punten een belangrijke rol bij de Suns.

Dallas Mavericks won met nipt verschil van Oklahoma City Thunder (104-102). Luka Doncic was goed voor een ’triple double’, met 20 punten, 12 assists en 11 rebounds.

Los Angeles Clippers versloeg Indiana Pacers met 139-133.