Sport Kort: Tennissters spelen thuiswedstrijd tegen Spanje in Den Bosch

Tennissters spelen thuiswedstrijd tegen Spanje in Den Bosch

13.29 uur: De Nederlandse tennissters spelen de kwalificatieronde voor de Billie Jean King Cup tegen Spanje in april in Den Bosch. Als ondergrond in de Maaspoort is gekozen voor gravel, meldt tennisbond KNLTB.

„De Maaspoort is een prachtige locatie met een intieme sfeer. Op dit moment weten we nog niet of en hoeveel publiek er bij het duel aanwezig kan zijn, maar we zullen er uiteraard voor zorgen dat de tennisfans niks hoeven te missen van deze ontmoeting met Spanje”, zegt Jacco Eltingh, technisch en commercieel directeur van de KNLTB, doelend op de optie om het duel online uit te zenden

Mocht Nederland Spanje op 15 en 16 april weten te verslaan, dan verzekeren de tennissters zich van de Billie Jean King Cup Finals van volgend jaar. Voorheen heette de Billie Jean King Cup de Fed Cup.

AZ mist Martins Indi ook nog in bekerwedstrijd tegen FC Twente

13.13 uur: AZ kan woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Twente, in de achtste finales van het bekertoernooi, niet beschikken over Bruno Martins Indi. De centrale verdediger is niet op tijd hersteld van een blessure, die hem zondag in de ontmoeting met Fortuna Sittard in de Eredivisie ook al aan de kant hield. Sam Beukema verving hem toen.

AZ mist verder Zakaria Aboukhlal (Afrika Cup) en Jelle Duin (blessure). Bij Twente kunnen Michal Sadilek (geschorst) en Ramiz Zerrouki (Afrika Cup) niet meedoen.

Twente en AZ zijn allebei in vorm en al lange tijd ongeslagen. „Hun groei dit seizoen is uitermate knap”, zegt AZ-trainer Pascal Jansen over FC Twente. „Ze hebben een competitieve selectie samengesteld en uit het halen van spelers als Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel spreekt ambitie. Ze maken die ook waar in de Eredivisie en zijn moeilijk te verslaan.”

In september won FC Twente in de competitie met 3-1 van AZ. Jansen: „Dat was in een fase waarin wij niet ons beste spel lieten zien. We kwamen vrij snel achter en gaven onnodig twee doelpunten weg. We speelden ook een matige tweede helft. Maar dat is alweer een tijd geleden. Inmiddels hebben we als team een veel betere fase bereikt en die willen we woensdag doorzetten.”

Om corona afgelast duel Excelsior - ADO volgende week dinsdag

11.38 uur: De afgelaste wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie vanwege het hoge aantal coronabesmettingen wordt volgende week dinsdag 25 januari om 20.00 uur ingehaald. De nummer twee en vijf van de eerste divisie zouden eigenlijk vorig weekend tegenover elkaar staan. De Rotterdammers hadden toen vanwege een corona-uitbraak te weinig spelers om te kunnen spelen.

Datzelfde gold toen voor Jong AZ, dat had moeten aantreden tegen TOP Oss. Die wedstrijd staat nu voor maandag 24 januari om 20.00 uur op het programma.

De KNVB besloot vorig weekend dat de wedstrijden niet door konden gaan. Excelsior en Jong AZ hadden „vanwege een groot aantal besmettingen” niet de benodigde dertien spelers, waarvan een keeper, beschikbaar.

Coronavirus zit Bolivia dwars in aanloop naar WK-kwalificatie

07.59 uur: Bolivia kent een onrustige aanloop naar de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van volgende week. De spelers Bruno Miranda en Daniel Vaca testten positief op het coronavirus en hopen op tijd fit te zijn. Alexis Ribera en een lid van de technische staf liepen het virus de voorbije dagen ook op.

Bolivia speelt 28 januari tegen Venezuela en 1 februari tegen Chili. Omdat de WK-kwalificatie vanwege corona eerder vertraging opliep in Zuid-Amerika, is nu een extra interlandperiode toegevoegd.

Bolivia staat op de achtste plaats, met alleen Paraguay en Venezuela nog onder zich. Het land deed in 1994 voor het laatst mee aan het WK.

Booker leidt Phoenix Suns langs San Antonio Spurs

07.53 uur: De basketballers van de Phoenix Suns blijven het uitstekend doen in de NBA. De verliezend finalist van vorig seizoen verstevigde de koppositie in de Western Conference door te winnen van San Antonio Spurs. Het werd in San Antonio 121-107. Devin Booker speelde met 48 punten een belangrijke rol bij de Suns.

Dallas Mavericks won met nipt verschil van Oklahoma City Thunder (104-102). Luka Doncic was goed voor een ’triple double’, met 20 punten, 12 assists en 11 rebounds.

Los Angeles Clippers versloeg Indiana Pacers met 139-133.