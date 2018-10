’PSG moet uit Champions League worden gezet’

„Wij hebben daarover geklaagd”, aldus de president van de Spaanse voetbalcompetitie. Hij vindt dat Paris Saint-Germain uitgesloten moet worden van Europees voetbal.

„Wij zijn van mening dat PSG de bijdrage van sponsoren overdrijft”, reageert Tebas tegenover L’Équipe. De Parijzenaren ontvangen een flinke bijdrage van instanties uit Qatar. „PSG krijgt enorm veel geld van wat zij sponsoren noemen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat die bedragen niet representatief zijn voor de marktwaarde van het sponsorschap. Dat betekent dat PSG duidelijk vals speelt, wat disciplinaire maatregelen vanuit de UEFA vraagt.”

Tebas is van mening dat de prijzen die betaald worden voor voetballers door het dak gegaan zijn door de inmenging van de miljardairs. „Het gebeurt ook bij Manchester City”, zegt de Spanjaard. De Engelsen worden gesteund door de sjeik van Abu Dhabi. „Er zijn nu clubs die gesteund worden door een land. Zulke staatsgesteunde clubs verdringen historische clubs door een stuk van de taart te kopen. Dit alles heeft geleid tot inflatie op de markt.”

„De UEFA moet de gestelde normen gaan hanteren. Als dat betekent dat PSG uitgesloten moet worden van Champions League-deelname, dan moet dat gebeuren. Ik vind dat als een club vals speelt, ze Europees niet actief mogen zijn. Maar het is aan de UEFA om dit te beoordelen.”

Javier Tebas Ⓒ Reuters

De kans dat PSG uitgesloten wordt, acht Tebas klein. „De voorzitter van PSG (Nasser Al-Khelaifi, red.) is ook directeur van beIN Sports. Het lijkt me duidelijk dat er sprake is van een belangenverstrengeling als de voorzitter van PSG ook directeur is van een tv-zender die voor veel geld de uitzendrechten van de Champions League koopt. In andere sectoren zou dit niet kunnen gebeuren.”

PSG contracteerde vorig zomer Neymar voor 222 miljoen euro, een bedrag dat volledig betaald werd door een sportorganisatie uit Qatar, het land waar ook de eigenaar van PSG vandaan komt.

L’Équipe vraagt of Real Madrid of FC Barcelona de president heeft aangespoord om op te treden tegen PSG. „Nee, het zijn geen clubs die hiernaar vragen. Op het moment dat wij voor het eerst klaagden was van de transfer van Neymar nog geen sprake. Dit initiatief kwam veel eerder, omdat we geloven dat zo’n club de stabiliteit van professioneel voetbal in gevaar brengt.”