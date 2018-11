Mede-eigenaar KV Mechelen vrij

De vriendin van spelersmakelaar Dejan Veljkovic, de spil in het schandaal, krijgt een enkelband. Dat heeft een kamer van het hof van beroep in Antwerpen dinsdag bepaald.

Voetbalmakelaars Mogi Bayat, Karim Mejjati en Dragan Siljanoski moeten nog zeker een maand in de cel blijven. Dat geldt ook voor de vroegere advocaat Laurent Denis en financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans. Ze moeten volgende maand voor de raadkamer in Tongeren verschijnen. Dat geldt ook voor Veljkovic, die niet in beroep ging.

Het federaal parket in België pakte begin deze maand in het kader van de operatie 'Propere Handen' 29 personen op. Het onderzoek begon eind vorig jaar omdat er concrete aanwijzingen waren van 'verdachte financiële handelingen' in de hoogste klasse.