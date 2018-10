Enorme blamage PSV in KNVB-beker

In Eindhoven legde de tweede keuze van de ploeg van trainer Mark van Bommel het af tegen RKC Waalwijk. Darren Maatsen kroonde zich in de verlenging tot held van de club uit de Eerste Divisie: 2-3.

Na de razendsnelle openingsgoal van Erick Gutierrez (de Mexicaan scoorde binnen 25 seconden) leek PSV op een eenvoudige zege af te stevenen. Doelman Etienne Vaessen liet het zachte Schot van de Mexicaan door zijn handen glippen.

In het vervolg van de eerste helft vocht RKC zich echter knap terug. Het volgende doelpunt was er eentje van de gasten. Ingo van Weert scoorde in de 28e minuut met een kogelharde kopgoal.

Ingo van Weert rondt knap af. Ⓒ ANP

Ook in de tweede helft deed RKC heel aardig mee, maar de Waalwijkers kwamen weer op achterstand omdat Vaessen opnieuw opzichtig blunderde. De 23-jarige Vaessen wachtte veel te lang met uitverdedigen. PSV kon de bal onderscheppen. Mauro Junior speelde Vaessen uit en rondde bekwaam af.

Late gelijkmaker

In de 88e minuut miste Saïd Bakari namens RKC een reuzenkans op de gelijkmaker. Het leek erop dat PSV een verlenging zou vermijden, maar een paar minuten later strafte Darren Maatsen Eindhovens gepruts af. PSV-doelman Eloy Room zag de bal in de verre hoek verdwijnen.

Feest bij de gasten van RKC Waalwijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de tweede verlenging (109e minuut) ging het vervolgens helemaal mis voor PSV. Weer was het Maatsen die scoorde voor de ploeg van coach Fred Grim. De sensatie was compleet. De nummer veertien van de Eerste Divisie boekte een sensationele zege in Eindhoven. Daar kon ook invaller Hirving Lozano niets meer aan veranderen.

PSV kan zich, als het de wonden heeft gelikt, weer gaan richten op de Eredivisie. Daarin presteren de Eindhovenaren fenomenaal. Na tien wedstrijden heeft PSV alles nog gewonnen. Zaterdag wacht een treffen met Vitesse.