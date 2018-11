AFC neemt ook Top Oss te grazen

Yordi Teijsse (links) en Kenny Teijsse afgelopen weekeinde. Ⓒ Richard Sijmons

AFC blijft verrassen in de KNVB-beker. Na de 5-0 zege op Telstar in de eerste ronde was de ploeg uit de tweede divisie ook te sterk voor Top Oss, de nummer zes in de stand van de eerste divisie.