’Dit was PSV-onwaardig’

„Ik denk dat we dit aan ons zelf te wijten hebben”, sprak de vervanger van Jeroen Zoet tegenover FOX Sports. „We moeten hier gewoon winnen. De manier waarop de goals weggeven is PSV-onwaardig. Als je de beker wilt winnen, moet je alles geven. Dat hebben we vandaag niet gedaan.”

„We maakten heel fouten”, vervolgde Room. „Als je zo een wedstrijd ingaat, komt het niet goed. Al is het lastig om de vinger erop te leggen.”