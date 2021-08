Dick Advocaat maakt entree op trainingsveld Irak: ’Omstandigheden geweldig’

„Ik ben blij dat we na een reisdag nu op het veld staan, de omstandigheden en het weer zijn geweldig”, aldus de 73-jarige oud-bondscoach van onder meer het Nederlands elftal, voor de camera van de Irakese voetbalbond.

„We willen ons kwalificeren voor het WK in Qatar, en daar maken we alleen kans op als iedereen zich aan dat doel comitteert”, zei de trainer die vorig jaar Feyenoord nog via de play-offs naar Europees voetbal loodste.

„We bereiden ons nu voor op de kwalificatieduels in september met Zuid-Korea en Iran. Via videobeelden heb ik wel een indruk van de spelers, maar nu in de trainingen en straks in de wedstrijden kan ik pas echt beoordelen of ze goed genoeg zijn of niet”, zei Advocaat, die in de jacht op een WK-ticket met zijn ploeg op 1 september in Zuid-Korea speelt en zes dagen later Iran ontvangt. Andere tegenstanders in de groep zijn Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten.