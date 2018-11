Flemming fileert De Graafschap

De 20-jarige Amsterdammer maakte op bezoek in Doetinchem liefst vier goals voor de club uit Overijssel. Flemming produceerde in de eerste helft een zuivere hattrick voor de ploeg van trainer John van ’t Schip. Hij scoorde in de 13e, 23e en 44e minuut.

Javier Vet gaf het armetierig spelende De Graafschap in de 53e minuut weer wat hoop, maar die werd drie minuten later aan diggelen geschoten door Mike Van Duinen.

Erik Bakker maakte zeven minuten later de 2-4 namens de superboeren. Natuurlijk was het laatste woord aan Flemming. De van Ajax overgekomen aanvaller zorgde voor zijn vierde en Zwolles’ vijfde doelpunt.