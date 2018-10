Van den Brom: ’Geen seconde bezig met vertrek’

De 52-jarige hoofdtrainer is deze maanden de gebeten hond onder de supporters. Zij vragen via sociale media massaal om zijn vertrek, nu AZ na tien competitiewedstrijden op twaalf punten staat en voortijdig is uitgeschakeld in de Europa League. Opportunisme of begrijpelijke kritiek? „Ik snap het wel”, zegt Van den Brom.

„Ik zie ook liever een heel mooie wedstrijd. Wat dat betreft hebben we het publiek de afgelopen jaren verwend. Dat sprankelende spel willen zij elke week zien. Alleen dat is nu even niet de realiteit en dat laten ze dan blijken. Je kunt erover discussiëren of dat de manier is om de jongens te helpen. En weet wel dat die teleurstelling bij ons net zo groot is.”

Het is ook wat overdreven om alle schuld bij Van den Brom neer te leggen. Centraal achterin heeft hij bitter weinig kwaliteit tot zijn beschikking. Hetzelfde geldt voor de punt van de aanval. Tel daarbij op dat spelers als Guus Til en Fredrik Midtjsø, vorig seizoen dragende krachten, niet in grootse vorm steken. Desondanks gaat de trainer van AZ zijn elftal niet omgooien voor het thuisduel met VVV-Venlo.

„Ik ben niet iemand die opeens alles door elkaar gaat husselen en er een tombola van maakt. Dan kan ik beter naar het casino gaan en daar houd ik helemaal niet van. Als je het dan hebt over vertrouwen in je spelers, kun je ook een signaal afgeven door het juist nu in ze uit te spreken. Misschien gaan we wel een aanpassing doen, maar in het grote geheel wordt niet veel veranderd.”

Van den Brom refereert aan een uitspraak van Earnest Stewart, die voor Max Huiberts werkzaam was als technisch directeur bij AZ. „Als we wonnen zei hij soms: zo goed als de uitslag was het spel niet. En als we verloren: zo slecht als het resultaat was het spel niet.”

Hij vervolgt: „Natuurlijk speelden we afgelopen weekend tegen SC Heerenveen (2-3) niet geweldig. Maar net zoals tegen FC Utrecht (2-1) kwamen we wel op een snelle voorsprong en kregen we echt grote kansen om door te drukken. Als je daarin slaagt, zit je hier op een heel andere manier te praten. Wij borduren voort op die goede dingen. En dan gaan we tegen VVV weer volle bak op jacht naar die ommekeer.”