Slag om het sporttalent

In de vaderlandse topsportwereld werden bij dit initiatief meteen de wenkbrauwen gefronst. In samenwerking met de sportbonden geeft de olympische koepel ruim 6000 Nederlandse talenten al jarenlang een NOC*NSF-talentstatus. Alleen door deze jonge atleten nu door te selecteren richting Talent TeamNL, ontstaat er voor Kemkers & Co een interessante vijver van ’overgebleven’ talenten waaruit gevist kan worden. Slechts een klein deel van de gelabelde NOC*NSF-talenten maakt namelijk deel uit van Talent TeamNL.

Dat dit niet zonder risico’s is, blijkt wel uit het feit dat de momenteel meest succesvolle Nederlandse sporters, Max Verstappen en Tom Dumoulin, ooit niet goed genoeg werden bevonden voor de talentprogramma’s van de organisaties waar ze onder vielen. Zo zijn er talloze voorbeelden van grote atleten en voetballers (Piet Keizer, Wim van Hanegem en Dennis Bergkamp) die in hun jeugd door de specialisten over het hoofd werden gezien.

Overigens is nog niet helemaal duidelijk welke voordelen een status binnen Talent TeamNL biedt. Blijft het alleen bij het gezamenlijk als team optrekken, zoals tijdens de recente Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires, of zit er meer in het vat voor deze jonge sporters? In ieder geval wordt nu nog de indruk gewekt dat er meer focus op juist die elite-talenten komt, met allerlei extra voordelen van dien.

Daarom brengt het kiezen voor de actuele kwaliteit van een talent, in plaats van het doorzien van zijn mogelijkheden op de lange termijn, risico’s met zich mee. En kan hetzelfde probleem in de hand worden gewerkt als waar TeamNL tegenaan is gelopen. Een prima en logisch initiatief, dat alleen veel verder werd getrokken dan alleen het presteren als team. De atleten werden uiteindelijk ook als aas gebruikt om sponsors binnen te halen.

Ook dat was niet helemaal vreemd, alleen werd er te gemakkelijk voorbijgegaan aan de realiteit dat mondiale toppers als Sven Kramer, Dafne Schippers en Tom Dumoulin inmiddels hun eigen commerciële traject hadden afgelegd, voordat NOC*NSF aan de deur klopte om ook met de boegbeelden binnen TeamNL de commerciële markt op te gaan.

Die deden dus niet mee en ontstond er richting de sponsors voor TeamNL een serieus probleem.

Eenzelfde risico wordt met Talent TeamNL in de hand gewerkt. Bij talenten die straks vanuit de ’B-selectie’ de top halen, is de gunfactor richting TeamNL verkleind. Helemaal als ze voortijdig door de Kemkersen van deze wereld ontdekt en commercieel omarmd zijn.