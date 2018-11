Onrust bij Bayern na nieuwe blessure

De nieuwe blessure bij middenvelder Thiago zorgde zelfs voor enige onrust in het kamp van de Duitse kampioen. De 27-jarige Spanjaard moest een kwartier voor tijd geblesseerd uitvallen. Hij had last van zijn enkel. ,,We moeten de diagnose nog afwachten, maar het ziet er niet goed uit'', liet trainer Niko Kovac weten.

Bayern miste in de bekerwedstrijd al een flink aantal spelers. Arjen Robben ontbrak wegens rugklachten en ook James Rodríguez, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Kingsley Coman en Corentin Tolisso ontbraken. ,,We komen met steeds minder spelers te staan'', verzuchtte Kovac.

Tegen Rödinghausen kwam Bayern via treffers van Sandro Wagner en Thomas Müller snel op voorsprong. Daarna geloofde de ploeg van Kovac het wel. Renato Sanches schoot in de 23e minuut uit een strafschop nog op de lat.

Bayern speelt zaterdag in de Bundesliga tegen SC Freiburg.