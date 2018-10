Speciaal duel voor Overmars en Ten Hag

Marc Overmars in het shirt van Go Ahead Eagles Ⓒ Hollandse Hoogte

DEVENTER - Voor de twee bepalende technische mensen bij Ajax, directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag, heeft de bekerwedstrijd van vanavond tegen Go Ahead Eagles een bijzondere lading. Overmars zette in Deventer als speler en later als beleidsbepaler de eerste stappen naar de top, terwijl Ten Hag bij ’Kowet’ voor het eerst als hoofdtrainer op eigen benen stond.