’In ArenA laten zien wie we zijn’

Ten Hag weet ook dat Ajax met de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie een team in vorm treft. Net als Ajax heeft Go Ahead dit seizoen pas één wedstrijd verloren.

„We moeten vol gaan voor die paar procent kans die we hebben. Maar we willen ook laten zien wie we zijn en wat Go Ahead Eagles momenteel is. Ik heb geen zin om alleen maar achteruit te lopen en negatief te voetballen. Ik wil laten zien dat we ook fatsoenlijk kunnen opbouwen, kansen kunnen creëren, hoog druk kunnen zetten. Ook tegen een goede tegenstander wil ik dat in fases van de wedstrijd terugzien”, aldus trainer John Stegeman.

„Onze kracht is dit seizoen dat we een echt team zijn. We hebben geen piepjonge selectie en raken niet snel in de war”, aldus middenvelder Istvan Bakx (32), die met TOP Oss al eens voor de beker op bezoek ging in De Kuip bij Feyenoord. „Toen hebben we tot minuut zestig, zeventig in de wedstrijd gezeten, maar zijn we er wel uitgegaan. Je hebt altijd een kans. Je zou geen sportman zijn als je niet wil vechten voor die relatief kleine kans.”

