Stegeman: ’Mensen noemen Overmars zuinig’

„Marc heeft hier een gezonde club achtergelaten en dat heeft hij goed gedaan. Ook bij Ajax is het nu financieel gezond en daarnaast hebben ze een heel goed voetballend elftal. Erik heeft de boel goed voor elkaar. Ik vind het hartstikke mooi om te zien hoe goed ze het doen, ook in Europa”, aldus Stegeman, die net als Overmars uit Epe komt.

Go Ahead Eagles viert in 2013 de promotie naar de Eredivisie op de Brink. Op de foto gooit trainer erik ten Hag zijn bos bloemen het publiek in. Ⓒ Hollandse Hoogte

„We komen elkaar wel eens tegen. Bij SV Epe hebben we in het verleden zelfs nog af en toe een wedstrijdje samengespeeld. Als SV Epe in nood was, dan deden we samen mee.”

