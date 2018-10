RKC-goalie hekelt PSV: ’Eigen schuld, dikke bult’

RKC-keeper Etienne Vaessen had geen medelijden met PSV: „Eigen schuld, dikke bult”, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Vaessen, die zelf twee keer opzichtig blunderde, snapt niet dat PSV het bekerduel op deze manier heeft aangepakt. „De trainer zei al heel de week dat we vertrouwen moesten hebben. En dan komen ze respectloos met een B-team op de proppen.”

Van Bommel liet Dirk Abels en Matthias Verreth in de basis debuteren. Ten opzichte van het competitieduel tegen FC Groningen stonden er sowieso elf andere spelers in. De RKC-sluitpost vindt dan ook dat PSV het over zichzelf heeft afgeroepen. „Toen we de opstelling hoorden, zorgde dat voor een extra motivatie bij ons.”