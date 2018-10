Kersverse vader Kramer: ’Ik houd niet van verstoppertje spelen’

„Ik heb erg genoten van de afgelopen dagen”, aldus de trots Fries over de geboorte van dochtertje Kae. „Alles is nieuw voor Naomi (van As, red.) en mij, maar het ouderschap is nu al een verrijking.”

Of het de Fries als atleet gaat veranderen? „Nou, alles heeft invloed op het leven van een topsporter. Qua nachtrust valt het tot dusver mee, maar misschien ga ik dingen straks wel makkelijker relativeren. Of dat nou zo goed is, weet ik alleen niet. In mijn geval misschien wel, aangezien ik kleine dingen soms heel groot kan maken. Dat kan een kracht, maar ook een valkuil zijn.”

Bekijk ook: Orie ziet Kramer nog wel even doorgaan

Kramer is niet van plan om zich deze winter blind te staren op bepaalde toernooien. Zijn grootste doel is fit blijven en zijn aanhoudende rugklachten in toom houden. „Het belangrijkste is dat ik ’s morgens zelf mijn sokken kan aantrekken. Het klinkt misschien gek, maar dat lukte afgelopen jaar niet altijd. Als ik blessurevrij blijf, weet ik dat ik kan meedoen om de overwinningen.”

Voorlopig lijkt de negenvoudig wereldkampioen allround zijn rugproblemen onder controle te hebben. Tijdens een trainingswedstrijd in Inzell zette hij half oktober met een tijd van 6.10,97 een baanrecord op de vijf kilometer neer. De kersverse vader blikt dan ook met vertrouwen vooruit richting de wereldbekerkwalificaties van aankomende weekeinde in Thialf. „Ik ben in voorgaande jaren nog nooit zo snel geweest tijdens de voorbereiding. Ik kan nu dus wel verstoppertje gaan spelen, maar dat doen genoeg schaatsers al, daar ben ik niet zo van.”