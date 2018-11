River Plate eerste finalist Copa Libertadores

De club uit Buenos Aires won in de halve finales de uitwedstrijd bij titelverdediger Gremio uit Brazilië met 2-1. Aangezien River Plate de thuiswedstrijd met 1-0 had verloren, telde de winnende goal in Porto Alegre dubbel.

Alles leek te wijzen op een nieuwe finaleplak voor Gremio, dat na 36 minuten op 1-0 kwam door een doelpunt van Leonardo. Maar River Plate weigerde te capituleren en bleef aandringen bij het doel van Gremio. Rafael Borre maakte in de 81e minuut de gelijkmaker. De videoscheidsrechter speelde vervolgens een hoofdrol door in blessuretijd in te grijpen en River Plate een strafschop toe te kennen. Gonzalo Martinez schoot raak vanaf de penaltystip.

Stadsrivaal Boca Juniors kan de tegenstander van River Plate worden in de finale. Boca Juniors speelt nog uit tegen Palmeiras en won thuis met 2-0.