Kritische Ten Hag: ’Sommige spelers dachten het wel op 90 procent te kunnen’

„Als met een 0-2 voorsprong de rust in gaat, is dit natuurlijk teleurstellend”, zei hij bij BT Sport. „Ook na de 1-2 hadden we kansen om weer toe te slaan, maar over 90 minuten genomen hebben we te weinig gebracht. We speelden een geweldige eerste helft, alleen een aantal spelers dacht daarna het wel op negentig procent te kunnen doen.”

Toch is er optimisme bij Ten Hag. „Als we zondag thuis van Aston Villa winnen, ja, dan wordt dit geweldige week”, aldus de manager, die afgelopen weekend zijn ploeg zich zag plaatsen voor de finale van de FA Cup, nadat Brighton & Hove Albion werd verslagen via strafschoppen.