Rentree MotoGP-rijder Lorenzo in Maleisië

De Spanjaard is voldoende hersteld van een polsblessure en stapt op het circuit van Sepang in Maleisië weer op zijn Ducati.

Bekijk ook: Geblesseerde Lorenzo laat Japanse GP schieten

De drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse crashte begin oktober in een training voor de Grote Prijs van Thailand en blesseerde daarbij zijn pols. Hij sloeg de race in Thailand over en ontbrak daarna ook in Japan en Australië.

Lorenzo hoopt nog wat glans te geven aan het seizoen, zijn laatste bij Ducati. Volgend jaar is hij teamgenoot van vijfvoudig wereldkampioen Marc Márquez bij Honda. Lorenzo won dit jaar al drie grands prix. Hij liet eerder in het seizoen bij testraces zien dat de Ducati het goed doet op het circuit van Sepang; de Spanjaard reed er de snelste ronde ooit.