Knegt: ’Ik ga zeker door tot Spelen van Beijing 2022’

Komend weekend start het shorttrackseizoen officieel met de wereldbeker in Calgary, om dat daarna te vervolgen in Salt Lake City. „Ik heb nog niet de topvorm”, zo geeft zijn antwoord meer duidelijkheid over hoe de 29-jarige Fries er voor staat. „Dat is ook logisch als je pas in juli weer begint met trainen. Vorig jaar was dat zo’n anderhalve maand eerder.”

Doelend op het olympische seizoen, waarin hij zijn gouden droom tijdens de Winterspelen in Pyeongchang niet zag uitkomen. Het bleef bij zilver op de 1500 meter. „Op het moment dat het gebeuren moest, gebeurde het niet. Dat is dan balen, al heb ik natuurlijk wel dat zilver. En hoewel de WK daarna ook niet geweldig verliep, won ik ook daar nog brons op de 1000 meter. Maar er staat weer een nieuw seizoen voor de deur, daar ligt nu de focus op”, zegt ’de Schicht uit Bantega’.

„Of het moeilijk is om me weer op te laden na een Olympische Spelen? De eerste twee weken dat ik weer trainde had ik het wel zwaar, maar ik merk dat ik elke dag beter word. De EK in Dordrecht (11 t/m 13 januari, red.) is het eerste échte doel waar ik wil pieken”, aldus Knegt, die begin dit jaar in Dresden tijdens de EK op sensationele wijze vijf keer goud veroverde.

Om vervolgens met enige tegenzin vooruit te kijken naar het grotere geheel. „Ik ben nog niet heel erg bezig met de Spelen van 2022 in Beijing, maar toch is de aanloop daar naartoe nu al begonnen. Ik ben dan 32 jaar en ga zeker nog vier jaar door. Ja, om toch dat goud te veroveren”, bevestigt Knegt, die ook op z’n ’Sjinkies’ meteen weer in de verdediging schiet. „Maar weet je, het heeft geen zin om al aan Beijing te denken, dat is nog zo ver weg.”