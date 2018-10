Sarcastische coach Lyon: ’Sorry Memphis voor de keren dat je te laat kwam’

Genesio zou een behoorlijk sarcastisch betoog gehouden hebben volgens het Franse RMC Sport. „Ik wil me verontschuldigen, Memphis. Sorry voor de keren dat je te laat kwam, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer (Memphis kwam een week later terug van vakantie, red). Sorry voor de outfits die je draagt, die helemaal niet van de club zijn. En ook mijn excuses voor je warming-up in Angers (Hij zou bij de warming-up niet meer hebben gedaan dan op een bal gezeten hebben, red).”

De oefenmeester zou van de Oranje-international meer nederigheid richting hem en ploeggenoten eisen. De irritatie slaat dan ook steeds meer toe bij Genesio, meldt de site.

Na afloop van het duel bij Angers, waar Depay na 55 minuten inviel en met een assist en goal het verschil maakte, liet hij zijn onvrede blijken over het feit dat hij vaak complimenten krijgt van Genesio, maar vervolgens niet mag starten. „Ik ben het zat om steeds te horen dat ik het verschil maak. Ik moet zijn keuzes respecteren, maar ben teleurgesteld. Ik verdien meer respect.”