Video - Koeman: ’Ik zie in De Ligt een soort Koeman’

„Ik heb altijd wel gekeken naar een centrum waarin een echte opbouwer/voetballer staat, met ook een hele goede verdediger. Dus de tandem Koeman/Van Dijk zou in dat opzicht wel passen”, zegt hij op het officiële kanaal van de KNVB.

Hij vervolgt: „Maar ik zie in De Ligt ook wel een soort Koeman. En die is pas 19 jaar, dus die wordt misschien nog beter. En dat is ook een hele mooie tandem. Maar de relatie van een sterke, fysieke goede verdediger en een echte voetballer bij elkaar in het centrum is het eigenlijk het meest ideale.”