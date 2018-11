Colombiaanse klimmer Atapuma naar Cofidis

De klimspecialist verlaat UAE Team Emirates. De Franse ploeg wil hem graag laten uitblinken in de bergetappes van de Tour de France. „Met hem hebben we een renner erbij die kan schitteren op de beklimmingen van boven 2000 meter en die heeft de Tour volgend jaar in ruime mate opgenomen in het routeschema”, zei teammanager Cedric Vasseur.

De dertigjarige Atapuma eindigde als negende in de Ronde van Italië in 2016 en hij won dat jaar een rit in de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan was ook al een aantal keren dicht bij ritwinst in zware bergritten in de Tour, Giro en Vuelta.