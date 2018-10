Van Bronckhorst: ’Als team goed gedaan tegen Ajax’

Jeremiah St. Juste kreeg al na vijf minuten spelen een rode kaart. Met tien tegen elf redde het elftal van ’Gio’ het niet tegen de Amsterdammers: 3-0. „Het was tegenhouden en wachten op schakelmomenten”, zegt hij in gesprek met Feyenoord TV.

„Het is jammer dat we ons niet hebben kunnen meten met Ajax. Met tien man tegen Ajax, in Amsterdam, is een hele moeilijke opgave”, vervolgt hij.

Toch is Van Bronkchorst niet geheel ontevreden. „Als team hebben we het denk ik goed gedaan. We stonden compact, hebben elkaar geholpen en ervoor gestreden om iets uit de wedstrijd te halen. Uiteindelijk moeten we een topper met elf man eindigen, dat is de belangrijkste les. Maar het is niet de eerste keer dat we in een topper met tien man komen te staan, dat mag ons niet overkomen.”