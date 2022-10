Premium Het beste van De Telegraaf

Gedupeerde Hetty van de Wouw: ’Nauwelijks geslapen’ Blunder WK-baan: ’Tranen en boosheid zijn terecht’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Hetty van de Wouw, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet na het verloren brons Ⓒ ANP/HH

SAINT-QUENTIN - Bondscoach René Wolff wond er geen doekjes om. Dat Hetty van de Wouw in tranen uitbarstte, omdat ze wegens een miscommunicatie niet de troostfinale mocht rijden van de teamsprint, was een regelrechte blunder van de staf. ,,De fout zit aan onze kant. De tranen en de boosheid van die meiden zijn terecht, want het was een miniem verschil waardoor we nu het brons misliepen”, aldus Wolff tijdens de WK baanwielrennen.