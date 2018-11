Gescheurde enkelband Bayern-speler Thiago

De Spaanse middenvelder van de Duitse kampioen heeft een enkelblessure opgelopen in het bekerduel dinsdag tegen vierdeklasser SV Rödinghausen. Onderzoek door de clubarts heeft uitgewezen dat hij een buitenband van zijn rechterenkel heeft gescheurd. Bayern gaf niet aan hoeveel weken de international uit de roulatie zal zijn.

Thiago speelde dit seizoen in veertien van de vijftien wedstrijden van Bayern mee. Hij viel dinsdag in de 75e minuut uit na een overtreding van een tegenstander. De huidige nummer twee in de Bundesliga won het duel moeizaam met 2-1.