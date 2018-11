Van Bronckhorst vervangt doelman tegen ADO

,,Het is de enige wissel die we zeker doen. Kenneth is mijn keeper voor de bekerwedstrijden", zei de Rotterdamse trainer in aanloop naar de wedstrijd van donderdagavond.

Na het echec zondag tegen Ajax (3-0 verlies) lijkt de KNVB-beker de enige prijs die Feyenoord nog kan pakken dit seizoen. De Rotterdammers wisten het bekertoernooi de laatste drie jaar twee keer te winnen (2016 en 2018). ,,Het is niet makkelijk om de knop om te zetten na zo'n wedstrijd als tegen Ajax, maar we zullen er staan. Ik denk dat elke wedstrijd belangrijk is. We willen prijzen pakken", aldus Van Bronckhorst die het bekerduel met ADO niet ziet als een moment om het hele elftal om te gooien zoals bijvoorbeeld PSV en Ajax doen.

Kenneth Vermeer ( Ⓒ SCS

Het is het derde jaar op rij dat Feyenoord in de beker de club uit Den Haag treft in De Kuip. Twee keer werd eenvoudig gewonnen. ,,Toch blijft het een lastige ploeg."

Donderdag om 20.45 uur is de aftrap.