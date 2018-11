Dani Alves na zes maanden terug bij PSG

De Braziliaanse rechtsback kan binnenkort zijn rentree maken voor PSG nadat hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn rechterknie, melden Franse media.

De 35-jarige aanvallende verdediger scheurde begin mei zijn kniebanden in de finale van het tweede Franse bekertoernooi tegen Les Herbiers (2-0 winst). Een operatie was noodzakelijk en daardoor miste Alves het WK in Rusland.

De speler, die eerder successen boekte met Juventus en FC Barcelona, begon begin deze maand met lichte individuele training. Wanneer Alves weer beschikbaar is voor wedstrijden met de Parijse topclub is nog onduidelijk.