Mario Balotelli reageert messcherp op PSV

PSV plaatste op Instagram een video van een fan die alle moeite heeft om zijn poncho aan te trekken, met daarbij de tekst in het Engels: ’Ben jij het, Mario Balotelli?’ Een filmpje van Balotelli die in zijn tijd bij Manchester City ruziet met zijn hesje ging in het verleden viraal.

Het antwoord van de Italiaanse spits liet een uur of twaalf op zich wachten, maar was wel raak: ’Nee, PSV, dit ben ik!’, reageerde de veelbesproken aanvaller. Balotelli voegde onderstaande foto bij. In 2013 speelde de Italiaanse aanvaller in de voorronde van de Champions League tegen PSV. Milan won en Balotelli scoorde één keer.

De reactie van Mario Balotelli. Ⓒ Screenshot