Griezmann: ’Gouden Bal, CL en drie kinderen’

In Rusland werd hij met Frankrijk wereldkampioen. Met Atletico Madrid werd hij tweede in La Liga en won hij de Europa League. En hij wil nog meer winnen. „Ik droom ervan om de gouden bal te veroveren, en ik ben niet bang om dat uit te spreken”, aldus Griezmann tegenover ESPN. „Ik wil de gouden bal, de Champions League en nog drie kinderen. Die dromen motiveren mij wanneer ik ’s morgens wakker wordt.”

„De gouden bal is voor mij het hoogst haalbare”, vervolgt de spits. „Het is een prestigieuze prijs met veel historische waarde. Het zou erg mooi zijn om hem te winnen, vanwege alles wat ik heb moeten doormaken. In het bijzonder de afscheiding van mijn familie op driejarige leeftijd. Dat waren zware tijden. Het zou bijzonder zijn voor mijn ouders, broers en voor mijzelf.”

Antoine Griezmann Ⓒ AFP

Mede door een goal van Griezmann (benutte penalty) won Frankrijk de finale van het WK met 4-2 van Kroatië. „Vanaf dat moment houdt iedereen je in de gaten. Zelfs wat je op de training of buiten het voetbalveld doet wordt belicht”, vertelt Griezmann. „Ik moest altijd mijn best doen om een zo goed mogelijk beeld van mijzelf te schetsen, om zo mijn voorbeeldfunctie te handhaven.”

Atletico-fans waren erg ontstemd toen Griezmann over leek te stappen naar FC Barcelona. Hij vindt zichzelf niet het type om daarmee bezig te zijn. „Ik wil geen 10.000 dingen aan mijn hoofd hebben. We gaan bijvoorbeeld nu verhuizen, maar daar bemoei ik mij helemaal niet mee. Ik weet niets. Mijn vrouw doet alles. Zo houd ik het mooi rustig.”