Gelukje voor Federer in Parijs

Milos Raonic, zijn tegenstander in de tweede ronde, heeft zich teruggetrokken, waardoor Federer een vrije doortocht krijgt. Raonic heeft last van een elleboogblessure. Bij de laatste zestien krijgt de 37-jarige Federer te maken met Marton Fucsovics of Fabio Fognini.

De Zwitser doet voor het eerst sinds 2015 weer eens mee in Parijs. Afgelopen week won de 20-voudig grandslamwinnaar voor de negende keer het ATP-toernooi van Basel, de 99e titel uit zijn loopbaan. In Parijs zegevierde de Helveet alleen in 2011.

Novak Djokovic kan deze week Rafael Nadal van de tennistroon stoten. De 31-jarige Serviër moet dan in Parijs één ronde verder komen dan Nadal. Djokovic won het toernooi al vier keer. Nadal sloeg nog nooit toe.