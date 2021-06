FC Den Bosch moet oud-investeerder Jordania kwart miljoen betalen

De overname van FC Den Bosch door Jordania liep in 2019 spaak toen voetbalbond KNVB oordeelde dat niet duidelijk was waar Jordania zijn geld mee verdiende. Daarom werd de overname verboden.

De investeerder eiste 2 miljoen euro terug van de club, omdat dat in zijn ogen onterecht was uitgegeven. Dat is volgens de rechtbank echter niet zo.

Volgens de rechtbank heeft Jordania of zijn financieel directeur akkoord gegeven over de besteding van bijna 1,8 miljoen euro. Die hoeft de club daarom niet terug te betalen. Het grootste deel dat FC Den Bosch, dat afgelopen seizoen voorlaatste eindigde in de Eerste Divisie, wel moet betalen is een lening die ze had gekregen.

