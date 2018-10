Domper Nadal, Djokovic nieuwe nummer 1

Door de afmelding van de 32-jarige Spanjaard keert Novak Djokovic komende maandag terug op de nummer één-positie van de wereldranglijst.

Het is nog niet duidelijk of Nadal over anderhalve week in actie kan komen bij de World Tour Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi van de ATP. In Parijs zou hij aantreden tegen landgenoot Fernando Verdasco.Verdasco treft Malek Jaziri uit Tunesië.

„Ik kreeg een paar dagen geleden last van mijn buik”, zei Nadal. „Vooral met serveren heb ik veel last. De dokter heeft me aangeraden niet te spelen. Het is jammer, maar ik moet zijn advies volgen om erger te voorkomen.”

Eerder op de vrijdag trok ook Milos Raonic zich al terug in Parijs. De Canadees zou in de tweede ronde de strijd aangaan met Federer.

